Игорь Артамонов и Алексей Карякин обсудили взаимодействие в сфере защиты окружающей среды

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин в ходе рабочей встречи обсудили взаимодействие федеральных и региональных природоохранных ведомств в сфере защиты окружающей среды.

Липецкая область занимает лидирующие позиции по экологическому сбору. В 2025 году сумма экосбора в регионе составила более 208 млн рублей. Увеличение сбора связано с новой, более прозрачной системой расширенной ответственности производителей и системной взаимной работой по профилактике региона и Росприроднадзора.

Также регион в лидерах и в части утилизаторов. За два года в реестр утилизаторов на территории Липецкой области включены три предприятия, суммарная мощность оборудования которых составляет 430 589 тонн. Это «ЧСЗ-Липецк», «Л-ПАК», «Утилизация Оргтехники», что составляет 5,93% от суммарной мощности всех утилизаторов страны. Это позволило региону занять третье место после Московской и Вологодской областей по суммарному общему мощностей утилизации.

Также в ходе встречи обсудили проблемные вопросы, связанные с незаконной добычей недр, развитием инфраструктуры обращения с отходами. По итогам встречи Игорь Артамонов поблагодарил Алексей Карякина за взаимодействие, направленное на улучшение экологической обстановки на территории субъекта. «Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона», — отметил Игорь Артамонов.