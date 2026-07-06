Игорь Артамонов и Андрей Разин отметили аграриев Липецкой области федеральными и региональными наградами в День поля

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель Министра сельского хозяйства России Андрей Разин наградили лучших труженников сферы АПК. Церемония прошла в День поля в Добровском округе.

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награждены Александр Атаманюк — генеральный директор АПК «РусАгроАльянс» Данковского округа, Михаил Гриднев — механизатор ООО «Рассвет» Краснинского округа и Юрий Карпенко — тракторист-машинист ООО «Заря» Краснинского округа.

Благодарности Министерства сельского хозяйства РФ вручены Николаю Архипову — заместителю генерального директора Агрофирмы имени 15 лет Октября Лебедянского округа, Ольга Вагапова — старший мастер цеха ООО «Липецкпиво» и Елена Турбанова — финансовый директор ООО «Агросервис».

Ряд специалистов также отмечены благодарностью губернатора Липецкой области, благодарственными письмами правительства региона и почётными грамотами областного Совета депутатов. Среди награжденных — руководители и работники крестьянско-фермерских хозяйств, механизаторы, инженеры и агрономы из большинства муниципальных округов региона. Почетным знаком «Во славу земли Липецкой» награжден Владимир Востриков — главный агроном КФХ «Приволье-1» Липецкого округа.

В рамках Дня поля проводилась выставка сельхозтехники и оборудования, интерактивных подворий каждого муниципалитета региона, презентация уникального сельскохозяйственного колорита, местных гастрономических брендов, традиций и достижений локального АПК.