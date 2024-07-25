Рабочая встреча заместителя министра обороны России Анны Цивилёвой и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась накануне в Москве. Обсуждались вопросы поддержки участников СВО, их реабилитация и трудоустройство.

Особое внимание было уделено совершенствованию межведомственного электронного взаимодействия, в том числе на федеральном уровне, чтобы участникам СВО и их близким было проще получить документы, узнать о мерах поддержи и оперативно их оформить. Анна Цивилёва отметила эффективную работу липецкого сервиса «Патронаж».

«Благодарю Игоря Артамонова и его команду за активную работу по возвращению наших героев к мирной жизни. Сегодня необходимо обмениваться успешными практиками поддержки защитников Отечества и делать всё возможное, чтобы помочь каждому», – прокомментировала замминистра обороны РФ.

Также обсуждалась работа по переобучению участников СВО. Как сообщил губернатор, по этому вопросу в липецкий филиал Фонда обратился 101 человек, больше половины уже обучаются.

«От региона у нас есть предложение немного изменить список профессий, подготовку по которым предлагает федеральный центр. Мы заинтересованы в специалистах сферы здравоохранения и промышленности, где можем гарантировать трудоустройство», – отметил Игорь Артамонов.

По итогам встречи поступившие от Липецкой области предложения взяты в детальную проработку.