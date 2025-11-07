Игорь Артамонов и Борис Эбзеев обсудили развитие и подготовку к зиме электросетевого комплекса Липецкой области

В Липецке состоялась рабочая встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым. Главными темами обсуждения стали подготовка филиала «Россети Центр» – «Липецкэнерго» к прохождению отопительного сезона 2025/2026, реализация инвестиционной программы, а также вопросы тарифной кампании 2026 года.

Было отмечено, что филиал «Россети Центр» – «Липецкэнерго» обеспечивает электроснабжение территории площадью 24 тыс. кв. км с населением более 1,1 млн человек. Для надежного прохождения периода пиковых нагрузок энергетики выполнили все необходимые мероприятия по ремонту и обслуживанию оборудования. Индекс готовности «Липецкэнерго» к зиме составляет 99%. Участники встречи отметили, что продолжат совместную работу по развитию электросетевого комплекса и обеспечению условий для стабильного электроснабжения региона.

«Для нас важно, чтобы электросетевой комплекс региона развивался опережающими темпами. В Липецкой области реализуются масштабные проекты, в том числе промышленного строительства, и бесперебойное электроснабжение является ключевым фактором успеха. Мы видим системную работу и ответственный подход «Россети Центр» и надеемся на дальнейшие партнерские отношения», — отметил Игорь Артамонов.

«В Липецкой области мы последовательно решаем задачи по модернизации сетей, автоматизации управления энергообъектами и консолидации активов. Это позволит не только повысить надежность электроснабжения, но и создать резервы мощности для подключения новых объектов, — подчеркнул Борис Эбзеев. — Уверен, что совместная работа с областным правительством позволит обеспечить необходимые условия для устойчивого роста экономики и социальной сферы региона».