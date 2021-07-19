Глава региона Игорь Артамонов встретился с членами Градостроительного совета Липецка. В заседании приняли участие мэр Липецка Евгения Уваркина, ведущие архитекторы Липецкой области и представители застройщиков.

«Мы хотим, чтобы город был красивым с высоким качеством жизни. Нам важно профессиональное мнение архитектурной общественности по плану застройки и развития города, использованию новых технологий и материалов в строительстве. Мы готовы рассмотреть все ваши замечания», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к участникам встречи.

В ходе заседания обсуждалась концепция застройки Елецкого и Европейского микрорайонов, реализация нацпроекта «Жильё и городская среда», строительство жилья с использованием современных технологий, создание общественных пространств по единым стандартам. Также говорилось о ремонте фасада здания Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Кроме того был рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

«У нас есть возможность получать гранты и федеральные средств на многие проекты. Хочется, чтобы это были современные объекты с интересными решениями. Нам нужно максимально упорядочить городскую застройку и привести архитектурно-художественный облик города к одному стандарту», – отметил Игорь Артамонов.

Градостроительный совет ознакомится с объектами строительства областного центра и подготовит свои предложения. Такие встречи будут регулярными.