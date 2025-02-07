Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым. Обсуждались вопросы прохождения филиалом «Липецкэнерго» осенне-зимнего периода, консолидации электросетевых активов региона и модернизации систем наружного освещения.

Особое внимание уделили работе филиала «Липецкэнерго» в сезон пиковых нагрузок в период 2024-2025 годов. Благодаря своевременно выполненным в полном объеме мероприятиям технического обслуживания и ремонта, электросетевой комплекс региона стабильно функционирует, обеспечивая надежное энергоснабжение более 1,1 млн человек на территории 24 тысяч квадратных километров. В 2024 году ремонтная программа была выполнена на сумму 529 миллионов рублей, аварийный запас укомплектован в полном объеме. Массовых отключений зафиксировано не было, а количество отключений снижено на 7%.

Одним из ключевых направлений работы остается консолидация электросетевых активов. Руководством области ПАО «Россети Центр» определено как системообразующая территориальная сетевая организация. Доля «Липецкэнерго» в НВВ региона на начало 2025 года составила 96%. Борис Эбзеев отметил, что компания высоко ценит доверие, оказанное властями и осознает ответственность за повышение стандартов качества электроснабжения всеми консолидированными объектами.

«Мы видим, что совместная работа с «Россети Центр» дает ощутимые результаты. Улучшается качество электроснабжения, идет системная работа по консолидации сетей и модернизации инфраструктуры. Убеждён, что в рамках выстроенного сотрудничества мы сможем находить эффективные решения по развитию региона и улучшению качества жизни населения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Липецкая область – сильный, яркий регион, отличающийся проектами, которые имеют значение для всей страны. Для нас большая ответственность – обеспечивать здесь стабильное энергоснабжение для граждан и бизнеса. Мы будем продолжать модернизацию и развитие электросетевого комплекса, инвестировать и повышать качество услуг, внедрять новые технологии, чтобы соответствовать ожиданиям наших потребителей в регионе», — подчеркнул Борис Эбзеев.