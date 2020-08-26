Игорь Артамонов и глава «Россети Центр» Игорь Маковский обсудили вопросы расширения сотрудничества

В ходе рабочей встречи в Москве глава региона Игорь Артамонов и руководитель энергокомпании Игорь Маковский подробно обсудили дальнейшие планы в рамках подписанного в феврале 2019 года соглашения о взаимодействие между «Россети Центр» и администрацией Липецкой области. Документ направлен на формирование благоприятного инвестиционного климата в Липецкой области и модернизацию ее электросетевого комплекса на базе цифровых технологий.

С учетом эффективности развивающегося сотрудничества принято решение расширить его горизонты. В частности, Игорь Артамонов и Игорь Маковский подробно остановились на организации наружного освещения Липецкой области на базе современных энергосберегающих технологий. Руководитель «Россети Центр» познакомил главу региона с проектами, успешно реализованными компанией на других территориях операционной ответственности. В том числе в Белгороде, где «Россети Центр» в рамках проекта ««Умный квартал», предусматривающего построение интеллектуальной городской среды на территории одного из жилых микрорайонов, заменили уличные светильники на светодиодные и организовали индивидуальную систему управления каждым из них.

Кроме того, Игорь Маковский продемонстрировал Игорю Артамонову самые передовые образцы оборудования наружного освещения, разработанные отечественными компаниями – лидерами в этой сфере, и рассказал об эффектах их применения. «Развитие сетей наружного освещения играет важную роль для регионов в их движении вперед. Это необходимо как с точки зрения обеспечения безопасности и повышения уровня комфорта городской среды, так и с точки зрения экономики. Компания «Россети Центр» обладает всеми ресурсами и компетенциями для качественного выполнения этих работ в рамках комплексной услуги, включающей обеспечение уличного освещения, организацию архитектурной подсветки, ландшафтного освещения, праздничного оформления и иллюминации», – подчеркнул глава «Россети Центр».

Игорь Артамонов поддержал инициативу энергетиков о целесообразности проведения комплексной модернизации систем наружного освещения территорий. «Эта тема крайне актуальна не только для крупных, но и для малых городов, а плюсы от нее очевидны. Применение в системах наружного освещения современных высокотехнологичных энергоэффективных решений позволит улучшить освещенность населенных пунктов, сократить энергопотребление, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии», – отметил Игорь Артамонов.