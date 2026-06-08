Игорь Артамонов и Григорий Гуров обсудили расширение сети молодёжных пространств в Липецкой области

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Григорием Гуровым. Стороны обсудили уже реализованные совместные проекты и наметили планы на будущее.

При поддержке Росмолодёжи в регионе создан корпус по ИТ-направлению и молодёжный центр в лагере «Прометей», а также современный центр для активных и творческих ребят в Ельце. Липецкая область проводит «Молодёжный пикник», фестиваль «Уличная классика» и форум «Область будущего».

Задача на перспективу — реализовать больше таких проектов, чтобы молодые люди, где бы они ни жили, имели место для общения, творчества, обучения и реализации своих идей. Для этого планируется расширение сети молодёжных пространств на базе учреждений культуры — музеев, библиотек, галерей. Там ребята смогут собираться с единомышленниками, заниматься творчеством, играть в настольные игры, записывать подкасты и реализовывать любые другие проекты в удобных для них форматах.

«Мы видим, что запрос молодёжи на современные общественные пространства растёт. Ребята хотят не просто мест для развлечений, а площадок для общения, творчества, реализации собственных проектов. Наша задача — создавать такие условия, где им будет интересно и комфортно», — отметил Игорь Артамонов.

На встрече обсудили участие региона в федеральных проектах, которые помогут ускорить реализацию этих планов.