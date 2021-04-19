Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и глава «Россети Центр» Игорь Маковский обсудили предварительные итоги прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок, подготовку к новому отопительному периоду и перспективы сотрудничества в области развития сетей уличного освещения.

Как отметил руководитель энергокомпании, даже на фоне роста опасных метеорологических явлений, энергетики качественно улучшают показатели надёжности и безопасности электроснабжения жителей Липецкой области. Минувшей зимой количество технологических нарушений в энергосетях в зоне ответственности Липецкэнерго сократилось на 55%. Причём в сложных погодных условиях персонал филиала восстанавливал энергоснабжение на 30% быстрее, чем ещё пять лет назад.

В 2021 году Липецкэнерго планирует отремонтировать более 322 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 64 комплектных трансформаторных подстанции и 7 силовых трансформаторов 35-110 кВ.

Также стороны обсудили возможное участие специалистов «Россети Центр» в работе модернизации наружного освещения Липецка. «Наша компания обладает необходимым опытом и высокими компетенциями в реализации проектов по созданию современной городской среды и развитию сетей уличного освещения. Специалистами «Россети Центр» выполнены крупные контракты по замене светильников в Белгородской, Костромской областях, сейчас мы занимаемся модернизацией наружного освещения в Ярославле. Уверен, что реализация подобного проекта в Липецке будет способствовать повышению уровня безопасности и комфорта пребывания жителей и гостей областного центра на улицах», – отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

«Сегодня в области реализуется целый ряд крупных проектов, связанных с улучшением городской среды и реализацией нацпроектов. Строительство школ, подключение новых сельхозпредприятий, благоустройство территорий – всё это требует тесного взаимодействия и конструктивного диалога. В лице компании «Россети Центр» мы видим ответственного партнёра, способного обеспечивать растущие потребности экономики региона», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.