Совместные перспективные проекты по развитию липецкого детского лагеря «Прометей» губернатор региона Игорь Артамонов обсудил с руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой. Встреча состоялась в Москве.

Игорь Артамонов рассказал, какие сейчас работы ведутся в «Прометее». Построен крытый бассейн, реконструируется костровая площадка, строятся три новых модульных корпуса. При поддержке Росмолодёжи этой весной в лагере открыли образовательный центр «Технологии», который имеет IT-направленность.

В числе приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества с Росмолодёжью Игорь Артамонов и Ксения Разуваева выделили развитие естественнонаучного направления с акцентом на изучении экологии и агротехнологий.

«Ещё один вариант профориентации, нам такие кадры нужны и перспективы в этих отраслях хорошие. Да и когда вокруг такая прекрасная природа, как в «Прометее», как ей не любоваться и не учить детей любить её и беречь», – прокомментировал губернатор после встречи.