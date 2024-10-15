Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития на территории региона кластеров, технопарков и территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности.

«У Липецкой области есть положительный опыт формирования технопарков и экономзон. Такие территории действительно инвестиционно привлекательны, они способствуют формированию и укреплению кооперационных связей, локализации производств и, как следствие, появлению новых инвестиционных проектов, повышению научно-технического потенциала, развитию экспорта», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отмечено, что появление и укрепление подобных бизнес-территорий способствует межрегиональной и межотраслевой кооперации, модернизации промышленной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности в интересах реализации нацпроектов РФ и социально-экономического развития Липецкой области.

«Мы с Игорем Георгиевичем обсудили все инструменты территориального развития промышленности, имеющиеся на федеральном уровне и направленные на развитие промышленности в регионах и повышение инвестиционной привлекательности территорий. По результатам нашей работы мы подготовим документы с конкретными рекомендациями и предложениями о том, как максимально эффективно запустить эти инструменты в регионе», – прокомментировал директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.

Сегодня в Липецке состоялась практическая сессия для предпринимателей региона под эгидой Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Участники анализировали действующие и потенциальные индустриальные парки, технопарки, бизнес-парки, ОЭЗ на предмет предоставления мер господдержки, выявления свободных ресурсов, возможностей для выпуска продукции импортозамещения. Это позволило представителям бизнес-сообщества лучше понять целесообразность формирования территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, их выгоду и удобство. Мероприятие организовано Агентством инвестиционного развития и Фондом развития промышленности.