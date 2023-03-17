Встреча министра труда и социальной защиты России Антона Котякова с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым состоялась сегодня в Москве. В числе основных тем обсуждался опыт региона по работе с мобилизованными и их семьями.

Оформление мер поддержки для участников СВО и членов их семей в Липецкой области организовано в режиме одного окна. Создан и успешно работает институт социальных кураторов. Электронная система «Патронаж» позволяет семьям мобилизованных круглосуточно быть на связи с кураторами, здесь же можно проконтролировать, когда и как были решены поступившие вопросы. На сегодняшний день в регионе отработано почти 10 тысяч обращений.

«Все сферы мы стараемся сделать более удобными для людей, чтобы не было никакой бумажной волокиты, а оформление мер поддержки не вызывало сложностей и происходило максимально быстро. Для социальной защиты это особенно актуально и мы уже многого достигли. Понимаем, как развивать эту систему дальше и обязательно будем её масштабировать», – отметил Игорь Артамонов.

Ещё одним важным вопросом обсуждения стала реабилитация участников спецоперации. В Липецкой области она предоставляется бесплатно на базе Центра «Сосновый бор». Сейчас там ведётся реконструкция двух корпусов.

Также губернатор рассказал о комплексной модернизации службы занятости в Липецкой области, благодаря чему клиентопоток вырос вдвое. В 2022 году были запущены новые сервисы и форматы работы. Например, проводятся HR-завтраки, в которых принимают участие руководители различных компаний. Ярмарки вакансий стали более современными и интересными, теперь это «Дни кофе», которые проходят с участием крупных работодателей региона и обязательным проведением экспресс-тренингов и мастер-классов от карьерных консультантов.

По реализации программы соцконтрактов Липецкая область уже несколько лет в числе регионов-лидеров. В прошлом году липчане оформили 6382 социальных контракта. В этом году в рамках проекта «Агрегатор X5» при поддержке областного правительства соцконтрактники, занимающиеся фермерством, получат возможность напрямую поставлять свою продукцию в супермаркеты крупнейшей федеральной торговой сети.