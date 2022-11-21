Памятными медалями Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» сегодня в Правительстве Липецкой области были награждены четверо школьников. Награды в торжественно обстановке им вручил губернатор региона Игорь Артамонов и сенатор Совета Федерации Оксана Хлякина. Также на встречу были приглашены родители и директора школ, в которых обучаются юные герои.

«Прекрасно, что молодое поколение растет, осознавая свою ответственность за окружающих. Вы не проходите мимо чьей-то беды, не говорите «это не мое», не остаетесь безразличными. Ваши действия помогли спасти жизни людей. Это подвиги, которые должны послужить примером для других. Спасибо вам, вашим родителям и педагогам. Семья и школа – это то, что воспитывает в каждом из вас большого человека», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

Оксана Хлякина добавила, что на поступки молодого поколения, достойные уважения и гордости, сейчас обращают особое внимание в высших структурах власти и в Совете Федерации в том числе. «Вы – наше будущее, наша сила. Спасибо, что вы растете достойными гражданами», – отметила сенатор.

Памятной медалью «За проявленное мужество» награждаются дети и подростки в возрасте до 16 лет, совершившие поступки, связанные с преодолением чрезвычайных ситуаций или смертельной опасности для окружающих. Сегодня были отмечены три таких подвига. Так, восьмилетний Даниил Чулков из Усмани позвал на помощь взрослых, когда увидел, как мальчик провалился на пруду под лед. Среагировал быстро – ребенка удалось спасти. 12-летний житель Задонска Дмитрий Косякин помог пожарным. Пока профессионалы боролись с огнем, чтобы пламя не перекинулось на дома, они не заметили, как загорелась их собственная машина. Чтобы избежать взрыва вблизи жилых построек, подросток сел за руль и отогнал машину. Учащиеся липецкой Гимназии №12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин оказали первую помощь и вызвали скорую, когда увидели, как из окна пятого этажа выпал ребёнок. Малыш получил множество травм, но до приезда медиков Мария и Артём согревали, успокаивали и не давали ему встать. Это помогло пострадавшему малышу остаться в живых.