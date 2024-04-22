Учителя и врачи получили новое жильё в Добром. Пять семей справят новоселье. Ключи им вручили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Жильё построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Пока дома предоставляются по договору найма, но уже через 5 лет жильцы могут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете.

«Мы благодарны Минсельхозу и первому заместителю министра Оксане Лут за поддержку нашего региона. Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. При поддержке министерства мы отремонтировали 13 дорог в районах, благоустроили 207 территорий, построили 73 дома. Плюс реконструированные ДК, новые детсады и школы, водопроводы и освещение, соцвыплаты на жильё», – прокомментировал губернатор.

До конца года в регионе построят ещё 53 таких дома для сельских жителей. Здания возведут по программе «Комплексное развитие сельских территорий».