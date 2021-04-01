Рабочая встреча руководителя Липецкой области Игоря Артамонова и заместителя председателя ВЭБ.РФ Олега Говоруна состоялась в администрации региона. В беседе также приняли участие генеральный директор Росводоканала Антон Михальков, руководители профильных региональных управлений, заместитель главы администрации области Илья Тузов и глава Липецка Евгения Уваркина.

Стороны обсудили ключевые параметры проектов по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Липецкой области и согласовали следующие шаги для их подготовки. Особое внимание было уделено Липецку и Ельцу, где, по оценке специалистов, достаточно сильно изношены инженерные сети.

«Вопросам водоснабжения и водоотведения сегодня в регионе уделяется особое внимание. Большой процент сетей изношен. Мы открыты к сотрудничеству, нам интересны современные идеи и проекты, направленные на модернизацию инженерной инфраструктуры. Это положительно скажется на улучшении качества жизни населения, что является нашим приоритетом», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Руководитель Росводоканала Антон Михальков отметил, что компания заинтересована в подобном сотрудничестве и займётся разработкой предложений и проектов, которые позволят улучшить качество услуги и обеспечить новые удобные сервисы для жителей области. Специалисты ГК «Росводоканал» уже детально занимаются изучением вопроса состояния липецких сетей.

В настоящее время эксперты областного центра и региона рассматривают опыт работы федерального оператора в других субъектах РФ. В частности, недавно представители администрации и депутаты Липецка посетили водоканал Тюмени.

Также обсуждались перспективы взаимодействия в сфере строительства спортивных объектов и модернизации учреждений культуры. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун подчеркнул, что предложения Липецкой области по совместной реализации ряда объектов будут рассмотрены и проработаны.

«ВЭБ.РФ работает в интересах российских регионов. Крупные инфраструктурные и социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни населения, обязательно получают необходимую поддержку», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Олег Говорун.