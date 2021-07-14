Открытие первого в Липецкой области хаба СБЕР ЕАПТЕКИ состоялось сегодня. В онлайн-церемонии приняли участие глава региона Игорь Артамонов, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. Игорь Артамонов отметил важность и своевременность запуска нового аптечного сервиса в регионе.

«Развитие электронной аптеки и открытие аптечного хаба – ещё один шаг в сторону цифровизации Липецкой области. Это приобщение к современным технологиям, удобству и комфорту получения и заказа лекарств. Взаимодействие региона со Сбером в сфере здравоохранения этим не ограничивается. Сейчас мы работаем над проектами, которые помогут вывести липецкую медицину на новый уровень», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

СБЕР ЕАПТЕКА одна из крупнейших онлайн-аптек России. В липецком хабе представлено более 14 тысяч наименований лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения до 18 тысяч. Помимо лекарств, липчане могут приобрести медтехнику, средства для гигиены и красоты. Есть возможность заказывать безрецептурные лекарства с бесплатной доставкой на дом.

СБЕР ЕАПТЕКА намерена развивать своё присутствие в регионе. До 2023 года будет открыт ещё один хаб в Липецке, также планируется открытие хаба в Ельце. В 2021 году заработает ещё пятьдесят точек самовывоза, где можно забрать заказ, а со временем за счёт развития партнёрской сети СБЕР ЕАПТЕКА планирует охватить сетью пунктов самовывоза всю область. Для реализации этих задач сегодня было подписано соглашение между СБЕР ЕАПТЕКОЙ и ОГУП «Липецкфармация».

Открытие хаба в Липецке сопровождалось благотворительной акцией. СБЕР ЕАПТЕКА передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных Липецкого областного детского санатория «Мечта».

«Сбер, как ведущая технологическая компания, постоянно развивает и предлагает клиентам новые цифровые сервисы во всех сферах нашей жизни, включая здравоохранение. Компании экосистемы Сбера предлагают сегодня очень эффективные и апробированные медицинские сервисы. Руководство области с большим вниманием относится к здоровью и благополучию населения, и мы рады, что жители могут воспользоваться сервисом СБЕР ЕАПТЕКА. Теперь в области доступен широкий и качественный ассортимент лекарств от лучших производителей, в том числе редкие препараты и новинки фармацевтического рынка», – отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

Аптека-хаб в Липецке работает на улице Зои Космодемьянской, д. 3А. Сервис рассчитан на обработку 800 заказов в день. Для безрецептурных лекарств работает курьерская доставка. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самостоятельно.

«Это уже шестой хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Черноземье, открытый нами за последнее время. Уверена, что сервис будет по достоинству оценён жителями Липецкой области и станет ещё одним уверенным шагом развития e-comm в регионе. Поскольку здоровье является самой важной ценностью для любого человека, мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости», – прокомментировала Председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.