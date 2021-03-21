С Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в России сегодня, тружеников и ветеранов отрасли поздравили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«Вы решаете важнейшую социальную задачу – создаете условия для комфортной жизни людей, – говорится в поздравлении. – Трудно переоценить значение вашего повседневного труда для каждого жителя Липецкой области. К профессиональному празднику более 120 тружеников отмечены ведомственными и областными наградами.

Бытовое обслуживание, без сомнения, является одним из значимых секторов экономики, и приятно отметить, что год за годом эта отрасль в регионе стабильно развивается. Расширяется сеть специализированных предприятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники. Появляются новые виды услуг, повышается их качество, в том числе для жителей сельских территорий. За прошлый год объем оказанных услуг составил 10,5 миллиарда рублей.

Не менее важны для повседневной жизни каждого человека чистота на улицах и в подъездах домов, благоустроенные дворы, бесперебойное снабжение водой, теплом и электроэнергией. Сегодня для всех нас нет более желанной цели, чем сделать Липецкую область удобной и комфортной для проживания. Это во многом зависит от профессионализма и компетентности работников отрасли ЖКХ.

Липецкая область в 2020 году перевыполнила показатель национального проекта «Жилье и городская среда» по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В новое жилье переехали более 800 жителей. Благодаря поддержке Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ было расселено 12,8 тысячи квадратных метров, это в четыре раза больше, чем в 2019-м.

За прошедший год благоустроено 159 общественных пространств. Липецкая область находится в числе лидеров в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в результате чего регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 38 миллионов рублей.

Дорогие друзья, спасибо за неустанный каждодневный труд! Уверены, что ваш опыт и преданность профессии помогут и дальше развивать индустрию бытового обслуживания и сферу ЖКХ Липецкой области».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем труженикам сферы бытовых услуг и ЖКХ Липецкой области здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и личных достижений.