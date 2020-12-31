Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Эти праздники с особым чувством ждут в каждой семье, в каждом доме, всегда связывая с ними надежды на лучшее, – говорится в поздравлении. – 2020-й был особым и для Липецкой области, и для нашей страны, и для всего мирового сообщества. Он поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. Конечно, были разочарования и ошибки, но они сделали нас сильнее, дали новый опыт.

Уходящий год каждому принес что-то свое, в том числе новые победы, радости, встречи и открытия. Предварительные итоги показывают, что Липецкая область прочно входит в число стабильно развивающихся регионов Российской Федерации. В промышленности, сельском хозяйстве все активнее реализуются инвестиционные и инфраструктурные проекты. 2020-й оказался одним из самых успешных для наших земледельцев. Липецкие аграрии лидируют в России по многим направлениям деятельности.

Без сомнения, все достигнутые успехи – это результат постоянного внимания к человеку-труженику, его нуждам и заботам. Отличительной чертой бюджета Липецкой области является его социальная направленность. Приоритетными остаются расходы на финансирование здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты граждан.

По объемам жилищного строительства в расчете на душу населения Липецкая область также лидирует в Российской Федерации. Опережающими темпами идет переселение липчан из аварийного жилья. Вводятся в строй социально значимые объекты – детские сады, спортплощадки, школы, сельские досуговые центры, больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Благоустраиваются села и города, обновляются улицы и автодороги, закладываются парки и скверы.

Самоотверженность, сила духа, готовность прийти на помощь, трудолюбие и гостеприимство, широта души всегда были отличительными чертами характера жителей нашего региона. Все эти качества и в дальнейшем будут залогом наших общих побед.

Уважаемые жители Липецкой области, выражаем искреннюю признательность и благодарность всем, кто славно потрудился в уходящем году на благо стабильного и динамично развивающегося региона, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его укрепление. Уверены, что для решения предстоящих задач у нас с вами хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

От всего сердца желаем вам, дорогие липчане, чтобы все ваши добрые мечты осуществились, чтобы каждый из вас был успешен в делах, чтобы были здоровы и счастливы ваши близкие, чтобы в каждой семье был достаток, мир и любовь. Пусть Липецкая область и в наступающем году останется для нас уютным и теплым домом!».