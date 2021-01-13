С профессиональным праздником – Днем российской печати, который отмечается сегодня, липецких журналистов, издателей и полиграфистов поздравили глава региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно переоценить, – говорится в поздравлении. – Именно вы, представители медиапространства Липецкой области, во многом определяете настроения в обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют.

Компетентность и грамотность, ответственность и стремление объективно отражать события, принципиальность и уважение к огромной читательской и зрительской аудитории – эти качества имеют определяющее значение в вашей работе, являются важнейшим фактором формирования общественного мнения, укрепления единого информационного пространства региона.

Липецкие СМИ всегда чутко улавливают пульс времени, дух созидания и позитивных перемен. Убеждены, что журналистское сообщество и впредь не останетесь в стороне от решения социально значимых задач, поскольку у нас одна цель – развитие региона и рост благосостояния его жителей.

Пусть у вас будет больше информационных поводов для оптимистичных и положительных материалов, постоянно совершенствуется журналистское мастерство, глубоко и объективно освещаются социальные перемены в нашем обществе, роль законодательных и представительных органов власти. Уверены, все свое мастерство вы направляете на достижение достойных, благородных целей в интересах жителей Липецкой области. Спасибо за ваш напряженный труд!

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали ветеранам российской печати, журналистам и издателям крепкого здоровья, благополучия, добрых новостей, успехов, реализации самых смелых творческих идей и проектов.