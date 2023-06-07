В Липецкой области будет развиваться самбо. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев.

В рамках соглашения стороны договорились о создании условий для развития массового самбо в регионе. Так, предполагается знакомство школьников с элементами самбо на уроках физкультуры, создание спортивных секций на базе общеобразовательных учреждений, чтобы дети могли заниматься спортом после уроков, проведение совместных мероприятий, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, формировании здорового образа жизни.

«Самбо – национальный вид спорта, он символизирует русскую силу. У наших спортсменов есть хорошие достижения в этом виде спорта и единоборствах. Мы построили школу Елецкой борьбы, где планируем проводить соревнования. Надеемся, что наше соглашение позволит поставить масштабные цели и реализовать их. Самое главное – привлечь больше детей к занятиям физкультурой и спортом, чтобы дети были здоровы. А если их них выйдут еще и чемпионы, мы будем только рады», — сказал Игорь Артамонов.

«На уроках физкультуры мы не учим детей бороться, мы учим их правильно падать. Как освободиться от захвата, если хулиган на улице пристал. Также рассказываем об истории спорта. После уроков ребенок может прийти в школу и заниматься профессионально с тренером из детской спортивной школы», – отметил Сергей Елисеев.

В Липецкой области 7 отделений самбо. Этим видом спорта занимаются около 1700 человек. , 6 проведённых турниров. Игорь Артамонов и Сергей Елисеев договорились провести дополнительную встречу и обсудить подробный план развития самбо на 4 года.