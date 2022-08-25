Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе поездки в Задонск встретился с высокопреосвещеннейщим схимитрополитом Никоном. Руководитель региона поздравил его с приближающимся днём памяти святителя Тихона Задонского, который православные отмечают 26 августа.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы деятельности задонского Рождество-Богородицкого монастыря, темы духовного воспитания молодёжи и важные аспекты взаимодействия органов власти и церкви. «Наше взаимодействие с митрополией очень тесное и важное. У нас общие цели, способствующие сохранению традиций и развитию региона», – отметил Игорь Артамонов.

Схимитрополит Никон много лет руководил Липецкой епархией. Сейчас он находится на покое. Губернатор Игорь Артамонов регулярно встречается со священнослужителем, который посвятил свою жизнь служению церкви и людям.