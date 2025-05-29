Игорь Артамонов и Светлана Хоркина открыли самый большой Дворец спорта в Липецкой области

Самый большой в регионе Дворец спорта имени Александра Петрова в Ельце открыли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Несколько лет назад титулованная гимнастка вместе с главой региона закладывали камень в основание будущего мультиспортивного комплекса, пообещав приехать на его открытие.

«Мне, конечно, в первую очередь хотелось расширить пространство именно для спортивной гимнастики, потому что зал у ребят был совсем небольшим. Но весь Дворец спорта получился замечательным. Очень хочу, чтобы сюда приводили маленьких девчонок и мальчишек: двух- и трёхлетних, чтобы они сделали свои первые в спортивной карьере шаги», — отметила Светлана Хоркина.

Во дворце спорта — три корпуса. В первом — зал для игровых видов спорта. Во втором — гимнастический зал, который будет носить имя Светланы Хоркиной. В третьем корпусе на разных этажах расположились залы для тяжёлой атлетики с оборудованием и тренажёрами, залы для бокса, кикбоксинга и единоборств.

«Это была непростая стройка. Но начатое доводим до конца — чтобы Липецкая земля становилась настоящей областью будущего. Это наша цель. А ельчан поздравляю с открытием и желаю золотых медалей. Столько, чтобы увешать все стены нового Дворца спорта. А его площадь, кстати, — 6,5 тысячи квадратных метров. Самый большой в регионе», — прокомментировал событие Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

В рамках торжественного открытия Дворца спорта было объявлено о проведении в Липецкой области Мультиспортивной инклюзино-адаптивной лиги. В ней будут принимать участие ветераны СВО и жители региона с ограниченными возможностями здоровья. В новой Мультилиге будет шесть этапов, включая Гранд-финал. Первый этап — сдача ГТО — запланирован на 28 сентября.