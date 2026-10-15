Игорь Артамонов и Валентина Матвиенко обсудили совместные проекты и инициативы региона

Встреча Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и губернатора Липецкой области Игорь Артамонов состоялась в Москве. Обсуждалась реализация совместных проектов и региональные инициативы. Основные направления – поддержка участников СВО, детское оздоровление, демография и забота о старшем поколении.

Как рассказал Игорь Артамонов, для участников специальной военной операции в регионе создана система медицинской и психологической реабилитации. Она объединяет несколько медицинских и реабилитационных учреждений. Предусмотрены разные форматы восстановления, в том числе реабилитация выходного дня.

При поддержке Совета Федерации в регионе развивается инфраструктура детского отдыха. Построено 17 новых жилых модулей, благодаря которым лагеря могут принимать на три тысячи детей больше.

Развивается проект «Липецкое долголетие». С 2021 года число его участников выросло с 500 до почти 50 тысяч человек. В Липецке и Ельце работают три центра активного долголетия. Модернизируются учреждения стационарного ухода: два жилых корпуса построены, ещё два отремонтированы. Сейчас возводится геронтологический центр «Золотой век».

«Благодарю Валентину Ивановну за внимание к региону и вовлечённость в решение наших вопросов. Уверен, вместе с Советом Федерации мы сможем реализовать интересные и значимые проекты», — отметил по итогам встречи руководитель Липецкой области.