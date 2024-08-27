Встреча министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась вчера в Москве. Обсуждалось развитие липецких вузов, их подготовка к новому учебному году, запуск новых проектов в регионе.

«На ближайшие пять лет у нас большие планы. Прежде всего, это открытие своего медицинского вуза. В следующем году хотим сделать первый набор студентов», – сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что липецким вузам нужно больше передовых инженерных лабораторий. Он привёл в пример ЛГТУ, где с 1 сентября в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроется кластер по подготовке энергетиков. Кадры будут готовить по инновационным программам, лаборатории оснастят современным оборудованием. В Елецком государственном университете по этому же проекту в следующем году откроется агрокластер.

«Договорились с Валерием Николаевичем о дальнейшей совместной работе по улучшению материально-технической базы липецких высших учебных заведений. Будем рекомендовать нашим вузам активнее участвовать в федеральных конкурсах и программах», – подытожил губернатор.