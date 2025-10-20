Игорь Артамонов и Владимир Сериков поздравили липчан с Днём отца

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём отца.

«Быть отцом – большая ответственность и при этом огромное счастье, – говорится в поздравлении. – Для ребёнка папа – самый сильный и надёжный человек, рядом с которым любые преграды кажутся меньше, а мечты – ближе. Ваши спокойствие и мудрость помогают детям расти уверенными в себе. Вы – те, на кого всегда можно положиться, пример для подражания и настоящие герои. Дети учатся у вас быть честными, отвечать за свои слова и поступки, заботиться о близких, любить.

Накануне праздника мы традиционно вручили почётный знак «За верность отцовскому долгу» и областную премию лучшим отцам нашего региона. Эти люди собственным примером демонстрируют, как важно воспитывать детей в духе уважения к семейным традициям, беречь и укреплять родственные связи. В этом году награды удостоены 25 мужчин, 22 из которых – многодетные.

Желаем всем отцам и их семьям здоровья, радости и благополучия. Пусть дети растут счастливыми, а каждый дом будет наполнен теплом, гармонией и взаимопониманием».