Состоялась рабочая встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Глава региона представил партийные проекты, которые развиваются в области. В приоритете – оказание содействия целям СВО и гуманитарная миссия «Единой России».

В этом году бойцам СВО в рамках проекта «Все для фронта – все для Победы» собрали более 2,7 млрд рублей, отправили свыше 500 тонн товаров. Жителям Белгородской и Курской областей отправлено больше 100 тонн гуманитарной помощи.

Также глава региона рассказал, что в области действует партийный патронаж для бойцов СВО и членов их семей, оказывается помощь участникам СВО при прохождении медицинских комиссий, в быту. Организуются различные мероприятия для семей участников СВО, в том числе детские праздники и выставки.

Сейчас в местные политсоветы вводятся ветераны СВО. В ближайшее время будет рассмотрено введение участников спецоперации в региональный политсовет.

«Мы запустили инициативу «Своих не бросаем», цель — вовлечение ветеранов СВО в проекты партии и подготовка новых лидеров. Ветераны активно включаются в работу общественных советов», – сообщил губернатор.

Отмечалось, что в регионе растёт доверие к партии. За четыре года количество членов «Единой России» существенно увеличилось. Обсудили и перезагрузку первичных отделений. Ведь именно первички – основной инструмент в работе с людьми.

Глава региона предложил Владимиру Якушеву при возможности посетить Липецкую область, чтобы на месте познакомиться с лучшими практиками работы первичных и местных отделений.

«Отмечу ваш опыт по поддержке участников СВО, работе с партийным активом, депутатами. Проекты интересные, их нужно продолжать. Особенно это касается кадровой работы. Когда мы вовлекаем в наши проекты, программы партии неравнодушных людей, в особенности – участников спецоперации, мы решаем еще и задачу, которую ставит перед нами Президент по поддержке новой элиты нашей страны», – резюмировал Владимир Якушев.

Сейчас региональное отделение «Единой России» готовится к выборам 2025 года.