Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в минувшую субботу вместе посетили липецкие оздоровительные лагеря, где сейчас отдыхают юные белгородцы. Они приехали по приглашению главы региона, когда обстановка в Белгороде осложнилась из-за обстрелов города со стороны ВСУ.

«Липецкая область всегда отзывается, когда требуется помощь с временным размещением людей из опасных районов. Сейчас у нас в гостях дети из Белгородской области. Подготовили для них одни из лучших наших оздоровительных и образовательных учреждений и постарались придумать насыщенную программу. Надеемся, угадали с тем, что им понравится и останется добрым воспоминанием о нашем регионе», – сказал Игорь Артамонов.

Дети рассказали, что в Липецкой области им всё нравится. Каждый день насыщен мастер-классами, квестами, играми, кинопоказами и другими активностями. Ребята ездили на эскурсии в зоопарк, на Кудыкину гору, посещали академический и кукольный театры. Не забывают про учёбу и занятия спортом. Условия для этого созданы.

«Липецкая область – красивый и интересный регион, с приездом сюда у вас получилось настоящее приключение, – отметил Вячеслав Гладков, общаясь с детьми. – Передам родителям, что вам всё нравится. Отдыхайте, набирайтесь сил».