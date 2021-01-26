Рабочая встреча главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и заместителя председателя ВЭБ.РФ Олега Говоруна состоялась накануне в штаб-квартире ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба государственной корпорации развития.

Одной из тем рабочей встречи стало обсуждение совместных проектов в сфере городской экономики. Среди приоритетов для региона – проекты обновления объектов ЖКХ, транспорта, разработка условий для осуществления реновации застроенных территорий в Липецке.

«Все эти проекты нам интересны, так как они направлены на улучшение качества жизни людей. Вместе с ВЭБ.РФ мы рассчитываем улучшить эти сферы городской инфраструктуры. Также будем привлекать бизнес и жителей», – подчеркнул глава региона.

«В рамках правительственной реформы институтов развития на базе ВЭБ.РФ формируется мощный инвестиционный блок, объединяющий возможности 12 специализированных институтов. Этот потенциал должен работать в интересах российских регионов и способствовать реализации инициатив, которые направлены на достижение национальных целей развития. В фокусе этой работы – проекты, которые прямо влияют на качество повседневной жизни людей», – отметил Олег Говорун.