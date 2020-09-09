В регионе

Игорь Артамонов: Интернет придет во все села Липецкой области с населением более тысячи человек

16 минут назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил компанию «Ростелеком», где  встретился с вице-президентом Дмитрием Кимом и обсудил перспективы сотрудничества и развития сети Интернет в регионе. 

Встреча  началась  с торжественной церемонии у здания Ростелекома на улице Плеханова. Игорь Артамонов вручил руководству компании сертификат книги рекордов России. Диплом подтверждает, что здание Ростелекома в Липецке стало рекордсменом как здание с самым большим граффити в России.  Площадь изображения занимает почти 6696, 92 кв.м, на покраску стен было израсходовано 13211 баллонов с аэрозольной краской. 

«Приятно вручать такой диплом рекорда России. Раньше здание было серое, унылое. Долго разговаривали с Ростелекомом, они услышали. Сделали здание ярким и красивым», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также обсудил перспективы сотрудничества с компанией по реализации телекоммуникационных проектов. 

«Мы – первый   субъект в России, который пошел на софинансирование проекта по цифровизации сельских поселений. В населенных пунктах с населением более тысячи человек будет проведён Интернет.  Это программа является примером для нашей страны. Будем дальше продолжать эту работу и проводить интернет во все населенные пункты», – сказал Игорь Артамонов.

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