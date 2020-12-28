Глава региона сегодня исполнил новогоднее желание 14-летнего Данила Андреева из Боринского центра помощи детей. Игорь Артамонов подарил мальчику игровую приставку, о которой он давно мечтал. О своем желании Данил написал в письме Деду Морозу и отправил на специальную «Ёлку желаний». Глава региона каждый год поддерживает эту акцию и исполняет мечты детей.

Мальчика пригласили в администрацию Липецкой области. Игорь Артамонов поздравил его с наступающим Новым годом, вручил приставку и угощение для других воспитанников Боринского центра – большой пряничный домик

«У детей чистые и светлые мечты. Исполнять их – настоящее счастье. В приёмной мы поставили «Ёлку желаний» с открытками детей. Каждый, кто приходит ко мне, мог снять любое желание и стать Дедом Морозом Многие мечты уже исполнены. Мы повесили новые открытки. Будем и дальше дарить детям радость и помогать им верить в чудо», – сказал Игорь Артамонов.

Акция «Поймай Ёлку – Сотвори Добро!» проходит в областном центре восьмой раз. Елки с открытками, именем ребёнка и названием подарка, который он хочет получить к празднику, стоят во многих крупных торгово-развлекательных центрах Липецка. Посетители магазинов с могут купить подарок и передать его организаторам. По мнению главы региона, подобные елки должны стоять во всех организациях.

Снять шар с пожеланием можно также онлайн на сайте елкажеланий.рф , где собраны мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.