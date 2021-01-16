Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем Инстаграм вспомнил, что сегодня отмечается Всемирный день «The Beatles».

“Люблю их музыку со студенчества. А что у вас сегодня вечером играет в плеере?”, – написал губернатор.

Подписчики накидали губернатору своих любимых исполнителей и треки, которые сейчас слушают. Интересно, что Игорь Артамонов включился в беседу. Он ответил, что “Deep Purple” у него тоже всегда в плейлисте, а еще ему нравится “Pink Floyd”. Кроме того, захотел в будущем послушать на досуге “Торба-на-Круче”.