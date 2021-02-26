На онлайн встрече с Немецко-Российским Экономическим Союзом презентовали Липецкую область. Участниками ВКС стали члены Союза и представители среднего и крупного немецкого бизнеса.

Встреча началась с обращения главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Он отметил, что вопреки сложному для предпринимательского сообщества 2020 году Липецкая область продолжает свое развитие. Бизнес менялся и адаптировался под новые реалии. Также Игорь Артамонов подчеркнул что связи с немецким бизнесом важны для региона и область готова оказывать максимальную поддержку немецким инвесторам для локализации их производств.

Начальник управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова презентовала гостям встречи возможности Липецкой области, особо отметив большое количество уже реализованных немецких проектов.

Выступили также руководители строящихся и уже функционирующих предприятий ОЭЗ “Липецк”, которые упомянули важную роль региональной команды в сопровождении проектов, эффективность процессов упрощения получения разрешительной документации и имеющуюся инфраструктуру.

В заключительном слове генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев поблагодарил Союз за возможность прямого общения с немецким сообществом, подчеркнув, что поддержка со стороны как администрации региона, так и Агентства инвестиционного развития настроена под каждого резидента индивидуально, а взаимодействие осуществляется буквально в режиме 24/7.