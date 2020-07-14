Игорь Артамонов: “Липецкая область входит в десятку лучших регионов по борьбе с коронавирусом”

Липецкая область входит в десятку лучших регионов по борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня сообщил глава региона Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«У нас хорошие показатели по количеству заболевших, смертности, тестированию, мерам поддержки населения, медицинского персонала, профилактике и обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Мы очень рассчитываем, что эта положительная тенденция сохранится, и мы сможем снять большую часть ограничений на следующей неделе. Заработают детские сады, лагеря, кинотеатры, торговые центры», – сказал Игорь Артамонов.

Регион готовится перейти к третьему этапу снятия всех ограничений. Как сообщил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, на прошлой неделе в регионе зарегистрирован 231 случай заболевания коронавирусом. Нет крупных очагов в медучреждениях, на предприятиях или в организациях. Почти в два раза увеличилось тестирование липчан на коронавирус. Что касается профилактики, то усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Рабочая группа проверила тех, кто находится в самоизоляции и лечится дома.

«Проверили 33 адреса. Оказалось, что граждане не нарушают режим самозоляции, все находились дома. Это радует, что люди прислушиваются и соблюдают рекомендации», – сообщил Владимир Бондарев.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек. В госпиталях сокращается число тяжело больных COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов. С 16 июля планируется возврат к профильной деятельности терапевтического корпуса Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Данковский обсерватор, санатории «Мечта» и «Липецккурорт» также будут постепенно возвращаться к прежнему режиму работы.