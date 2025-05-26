Игорь Артамонов на «Последнем звонке» сообщил о капремонте ещё одной липецкой школы

Школа №72 Липецка станет одиннадцатым по счёту общеобразовательным учреждением в регионе, которое начнут капитально ремонтировать в этом году. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, который приехал в учебное заведение на последний звонок.

На капитальный ремонт здания выделяется более 163 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Ещё 11 миллионов рублей пойдут на закупку оборудования, 5,5 миллиона рублей — на благоустройство пришкольной территории.

«Абсолютно каждый ребёнок должен гордится своей школой. Создаём для этого все условия: меняем учреждения, делаем их комфортными, яркими, интересными, наполненными. План на этот год — 11 школ. В 2026 году хотим капитально отремонтировать 35 — по нацпроекту «Молодёжь и дети», — отметил Игорь Артамонов.