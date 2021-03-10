Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2021 года по Центральному федеральному округу и по России в целом.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов расположился в рейтинге глав регионов ЦФО на пятом месте из 18-ти с показателем МедиаИндекса 18 738. Это наивысший показатель среди губернаторов Черноземья.

В феврале 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин (он же первый и в федеральном рейтинге), губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Самое заметное перемещение в рейтинге – у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+7 позиций). Это объяснили тем, что он сделал прививку от коронавирусной инфекции и поручил пересмотреть график вакцинации жителей региона от COVID-19 таким образом, чтобы завершить прививочную кампанию уже летом.

В общейроссийском медиарейтинге Игорь Артамонов на 36 месте.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.