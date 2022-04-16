Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи под председательством полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева.

Глава региона выступил с докладом, в котором рассказал о мерах, принимаемых администрацией области для поддержки многодетных семей. Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо повышать уровень доходов. Для этого в регионе есть механизмы, например социальный контракт. На развитие подсобного хозяйства семьи могут получить 250 тысяч рублей из федерального бюджета. По словам руководителя Липецкой области сейчас готовится инициатива по увеличению этой суммы за счёт региональных средств.

«Мы готовы удвоить эту помощь – к существующим двумстам пятидесяти тысячам рублей соцконтракта многодетным семьям добавлять ещё двести пятьдесят тысяч, чтобы они могли развивать подсобное хозяйство, производить продукцию и реализовывать её. Цепочки сбыта для этой категории мы сейчас прорабатываем», – сообщил Игорь Артамонов.

Всего в регионе многодетные семьи получили уже 1115 соцконтрактов, общий охват – 5205 человек. Благодаря эффективному использованию полученных средств доходы этих семей выросли в среднем на 68%.