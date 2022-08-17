Около 140 тысяч жителей Липецкой области вовлечены в волонтёрскую деятельность и это число растёт. Об этом сегодня рассказал руководитель региона Игорь Артамонов. Он принял участие в проходящем в Липецке форуме добровольцев Центрального федерального округа, который объединил 300 участников из 18 субъектов РФ.

Игорь Артамонов представил результаты работы по развитию добровольчества в Липецкой области. Количество людей, занимающихся волонтёрской деятельностью в регионе ежегодно увеличивается. По динамике прироста числа добровольцев наша область входит в пятёрку лидеров в Центральном федеральном округе.

Губернатор отметил, что волонтёры активно помогали в период пандемии – в поликлиниках, «красных зонах» больниц, социальных учреждениях, доставляли продукты и лекарства пожилым и одиноким людям. Сейчас липецкие добровольцы оказывают помощь вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР – работают в пунктах временного размещения, организуют культурные программы для детей, собирают гуманитарную помощь.

«В Липецкой область большое количество добровольцев и их становится всё больше. Это люди с чистыми и добрыми сердцами, желающие помогать другим. Для нас это очень ценно, мы оказываем добровольцам всестороннюю поддержку, мы в них верим и благодарим за помощь в сложных ситуациях», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Губернатор ответил на вопросы участников форума. Говорили о поддержке актуальных для региона направлений волонтёрства, о вовлечении бизнеса в благотворительность, развитии инклюзивного образования и о спорте, в частности, о развитии спортивной инфраструктуры в селе и привлечении к этой работе волонтёров.

«Практически в каждом районе у нас есть бассейны, в неплохом состоянии стадионы, построено много площадок для сдачи норм ГТО. Вовлечённость жителей в спорт постоянно растёт. Помощь волонтёров нужна для дальнейшей популяризации здорового образа жизни», – сказал губернатор.

Волонтёрский отряд «Доброе Сердце» прямо на форуме предложил свою помощь в ремонте детского лагеря «Прометей», на восстановление которого по решению губернатора выделено 500 млн рублей. Игорь Артамонов поблагодарил молодых людей за неравнодушие и поддержал их предложение.

«Прекрасное предложение, очень своевременное. Объём работ предстоит колоссальный, будем реализовывать проект поэтапно. Мы признательны волонтёрам за желание и стремление принимать участие в этом масштабном проекте», – прокомментировал Игорь Артамонов.