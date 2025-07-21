Игорь Артамонов наградил бойцов липецкого артдивизиона имени Флёрова

В ходе рабочей командировки губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с военнослужащими липецкого именного артиллерийского дивизиона имени Ивана Флёрова, где вручил бойцам гуманитарную помощь и региональные награды.

Военнослужащим доставили автомобили, запрошенные ими стройматериалы, а также медикаменты, специализированное оборудование, инструменты.

«Наши бойцы с честью выполняют боевые задачи, демонстрируя высочайший профессионализм и несгибаемую волю к победе. Командование неоднократно отмечало их стойкость и боевой дух. Липчане действительно нигде и никогда не подводят», – отметил Игорь Артамонов.

Особое внимание губернатор уделил беседе с командиром подразделения, который рассказывает о каждом бойце с особой теплотой и гордостью. Многие военнослужащие, ранее не связанные с армией, теперь планируют продолжить военную службу после завершения специальной военной операции.

В знак признательности за мужество и отвагу губернатор вручил бойцам региональные медали «За участие в специальной военной операции».

«Эти награды – знак особой признательности Липецкой земли своим героям. Спасибо бойцам за отвагу, за стойкость, за то, что с честью выполняют свой долг перед Родиной. Мы вами гордимся и ждём домой с Победой», – подчеркнул губернатор.