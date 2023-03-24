Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил данковских спасателей – Романа Денисова и Владимира Полубояринова. 12 марта они спасли трёх человек из ледяной воды.

Жители Данкова рискнули переехать на машине через Дон. Из-за паводка вода в реке сильно поднялась и автомобиль застрял в промоине на середине реки. Роман Денисов и Владимир Полубояринов быстро оценили обстановку и на лодке подплыли к машине. Спасая пассажиров авто, рисковали собственными жизнями. В одно мгновение автомобиль перевернулся, в воде оказались два человека. Их сносило сильное течение.

Владимир Полубояринов подхватил пострадавшую женщину и доплыл с ней к берегу. В это же время Роман Денисов спасал остальных на лодке.

Игорь Артамонов вручил сотрудникам УГПСС благодарственные грамоты. «Гордимся вами и благодарим за ваш труд, самоотверженность и мужество. Паводок научил нас тому, что к таким событиям всегда надо быть готовыми. Все сработали слаженно и оперативно – и региональная пожарная охрана, и отряд водолазов. Мы успешно решили поставленные задачи», – сказал Игорь Артамонов.