Игорь Артамонов наградил хоккеистов липецких любительских команд

Торжественный прием участников регионального этапа Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд «Ночная лига» сезона 2024-2025 годов состоялся в большом зале правительства Липецкой области. Спортсменов приветствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Хоккей – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Для многих это увлечение, которое сопровождает с раннего детства. Это история не просто про спорт, а про активность, дружбу, коллектив, командный дух. И вы – яркий тому пример. Хочется, чтобы липецкая молодежь равнялась на вас, выбирала спорт, посещала лёд. Для этого строим катки в регионе, в том числе работающие круглый год. Надеемся, что этот вид спорта среди липчан будет востребован. Вам – спортивных успехов!» – сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области региональный этап турнира состоялся в трех дивизионах: «Лига Надежды» для игроков-любителей старше 18 лет, «Любитель 40+» и «Любитель 50+». В дивизионе «Лига Надежды» лучшей стала команда «Грин Хилл». В дивизионе «Любитель 40+» – «Грин Хилл 48». В дивизионе «Любитель 50+» – «Юрские Бобры». Все – из Липецка. Также в каждом дивизионе отмечены лучшие бомбардир, снайпер, защитник, нападающий, ассистент, джентльмен, тренер и вратарь.

Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. На сегодняшний день – это один из самых масштабных проектов в любительском спорте. «Ночная лига» — это 83 субъекта Российской Федерации, свыше 1400 команд – участниц, более 27 тысяч хоккеистов.