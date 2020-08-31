Игорь Артамонов наградил кадета-героя, который спас утопающую женщину

Глава администрации Липецкой области сегодня встретился с кадетом-героем. Игорь Артамонов вручил Вячеславу Беликову нагрудный знак «Горячее сердце», за спасение утопающей женщины. Награда утверждена Фондом социальных инициатив.

Отважный поступок липецкий школьник совершил осенью 2019 года. Проходя мимо пруда в районе Опытной станции, подросток услышал крики о помощи. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, Вячеслав бросился в воду и помог женщине выбраться.

«Увидел, что женщина тонет и сразу прыгнул в воду. Я не мог поступить по-другому. Меня так воспитали – помогать людям в любой ситуации», – прокомментировал Вячеслав Беликов.

Игорь Артамонов поблагодарил молодого человека за проявленное мужество. «Твой поступок заслуживает большого уважения. Мы гордимся тем, что у нас в регионе есть такие молодые люди, готовые в трудную минуту оказать помощь», – сказал Игорь Артамонов.

В прошлом году юного героя уже чествовали в администрации Липецкой области. Тогда Глава региона вручил юноше часы и благодарственную грамоту.