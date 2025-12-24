Игорь Артамонов наградил липчан-победителей и призёров Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Торжественный приём, посвящённый чествованию призёров и победителей Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025 года, прошёл в правительстве Липецкой области. В мероприятии принимали участие не только конкурсанты, но и их наставники.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил участников с блестящими результатами, отметив важность их побед для региона. «Ваши результаты — это не только личный триумф, но и доказательство конкурентоспособности системы профессионального образования Липецкой области», — подчеркнул глава региона.

Благодарственные письма за высокие результаты получили конкурсанты и эксперты по 22 компетенциям. Среди награжденных — обладатели медальонов за профессионализм, а также бронзовые, серебряные и золотой призёры. На чемпионате они представили Липецкую область в таких компетенциях, как IT-технологии, медицина, строительство, сельское хозяйство, сервис и промышленность.

Высший награды в компетенции «Веб-технологии. Юниоры» удостоился воспитанник центра цифрового образования детей «IT-куб. Липецк» Илья Федосенко (на 6 фото). Подготовил ученика к состязаниям педагог Александр Булохов.

Всероссийский чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, проходящее в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2025 году финалы чемпионата принимали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калуга. Победители, призёры, а также их наставники удостоены премии от 100 до 300 тысяч рублей. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, чемпионат даёт мощный импульс для развития СПО, объединяя усилия образовательных организаций и работодателей для подготовки высококлассных специалистов.