Торжественный приём губернатора Липецкой области в преддверии Международного женского дня состоялся в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Руководитель региона вручил липчанкам государственные, ведомственные и региональные награды.

«Для современной женщины нет ничего невозможного. Вы такие разные и каждая играет особую роль в жизни государства. Регион гордится каждой из вас. Спасибо, что вдохновляете и делаете мир лучше», – сказал губернатор.

В числе награждённых Татьяна Баскакова из Усмани. Губернатор вручил ей знак особого отличия «Мать-героиня» Татьяне Баскаковой из Усмани. Почётное звание женщине присвоил Президент России в конце 2023 года. Матери-героине зал аплодировал стоя. Татьяна Владимировна – мама десяти детей.

Орденом Почёта награждена уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова. Как отмечалось в ходе церемонии, при её непосредственном участии за время проведения СВО 20 липчан удалось освободить из украинского плена.

Благодарственным письмом Президента России за активное участие в общественной и благотворительной деятельности, поддержку участников СВО и семей мобилизованных отмечены представительницы регионального отделения Союза женщин России Елена Борисенко и Галина Демидова.

Также были вручены две медали Луки Крымского, благодарности Министерства экономического развития России, знаки отличия «За заслуги перед Липецкой областью», Почётная грамота и благодарности губернатора региона, юбилейная медаль «70 лет Липецкой области».