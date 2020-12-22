Глава региона Игорь Артамонов наградил лучших добровольцев года. Торжественная церемония состоялась в управлении молодежной политики.

«Очень приятно отдавать дань уважения людям, которые весь этот непростой год помогали тем, кто оказался в сложной ситуации. Испытываю и чувство гордости, и чувство радости от того, что у нас есть такие люди, что их немало и что они делают добрые дела от чистого сердца. Спасибо за то, что вы есть. За ваши добрые сердца», – сказал Игорь Артамонов.

Почетные знаки «Доброволец Липецкой области» глава региона вручил социальному педагогу Елецкого медицинского колледжа Антонине Иноземцевой, студентке ЛГПУ Ирине Репиной, педагогу Добровской школы №1 Вере Теляльковой. За вклад в развитие добровольчества также награждены депутаты облсовета – Александр Кремнев и Алексей Степанов. В 2020 году они активно работали с волонтерским центром. Помогали медикам, а также жителям своих округов.

Также состоялось награждение участников общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе. Она была направлена на поддержку пожилых, маломобильных жителей и медиков во время пандемии коронавируса. Добровольцы доставляли лекарства и продукты. 28 человек получили благодарственные письма от главы администрации Липецкой области.