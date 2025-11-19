Игорь Артамонов наградил лучших аграриев Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил аграриев региона с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное собрание прошло в концертом зале «Казаков России».

«Липецкая область по праву занимает лидирующие позиции среди регионов России по производству овощей закрытого грунта, переработанного картофеля, сахара, замороженных фруктов и ягод, детского питания и дрожжей. Год за годом вы демонстрируете впечатляющие результаты, устанавливая новые рекорды и подтверждая статус нашего региона как одного из самых эффективных в агропромышленном комплексе страны. Ваши достижения — это результат слаженной работы, применения передовых технологий и, конечно, огромного труда каждого из вас. Спасибо за ваш вклад в развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны,» – поприветствовал собравшихся Игорь Артамонов.

Руководитель региона принял участие в церемонии награждения. За заслуги в труде и особый вклад в развитие отрасли были отмечены 26 человек. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено Персидских Елене, ведущему агрохимику Елецкого обособленного подразделения Липецкого филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба». Она работает в этой организации уже более 20 лет. В химико-аналитической лаборатории она проводит все виды почвенных анализов, а также анализы минеральных и органических удобрений. Результаты работы, проводимой Еленой Персидских, непосредственно учитываются при составлении отчетов и выдаче рекомендаций товаропроизводителям для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения плодородия почв в хозяйствах Липецкой области.

Также представителям АПК вручены Почетные грамоты Минсельхоза России, Благодарности Минсельхоза России и присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области».

2025 год стал годом выдающихся достижений для аграриев Липецкой области. Несмотря на майские заморозки, регион установил рекорд по урожайности зерновых (51,7 ц/га), кукурузы (более 100 ц/га), сои (26 ц/га) и рапса (23,3 ц/га). Валовой сбор сахарной свеклы превысил 5 млн тонн, а зерновых культур — 4 млн тонн.

В пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкая область сохраняет позиции лидера по производству переработанного картофеля, растительных масел, дрожжей, сахара, детского питания, замороженных фруктов и ягод.

Инвестиции в агропромышленный комплекс составили 127 млрд рублей, что позволило создать более 2,2 тыс. новых рабочих мест.

Реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» позволила значительно улучшить инфраструктуру села.За 6 лет было вложено около 9 млрд рублей, из которых более 600 млн рублей – средства регионального бюджета. Липецкая область является лидером в ЦФО по привлеченному объему субсидий из федерального бюджета.

На сельских территориях было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 крупных социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения, дома культуры. Благоустроено 224 общественные территории: детские, спортивные площадки, скверы, парки, тротуарные дорожки.

На сельских территориях региона активно ведется строительство жилья для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. На сегодняшний день построено и приобретено 144 жилых помещения – это дома и квартиры для семей. В текущем году строим еще 85 домов и квартир. Кроме того, 75 семей получили социальную выплату на строительство своего дома.