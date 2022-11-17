Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня поздравил аграриев региона с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное собрание прошло в большом зале правительства Липецкой области.

«Каждый год мы отмечаем достижения в вашей работе, которые становятся лучше и лучше. Ваш труд заслуживает особого уважения и слов благодарности. То, что лидеры сельского хозяйства находятся в Липецкой области, знают в Правительстве страны и в администрации Президента Российской Федерации», – приветствовал собравшихся Игорь Артамонов.

Руководитель региона принял участие в церемонии награждения. За заслуги в труде и особый вклад в развитие отрасли были отмечены 40 человек. В том числе глава КФХ из Догоруковского района Виталий Рощупкин и начальник производства ООО «Лебедяньмолоко» Марина Калинина удостоены звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Также представителям АПК вручены Почетные грамоты Минсельхоза России, Благодарности Минсельхоза России и присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области».

2022-ой год отмечен особыми достижениями липецких аграриев. Регион стал лидером страны по сбору овощей закрытого грунта, а по урожаю сои и надоям молока установил личные рекорды. Кроме того, Липецкая область в тройке лучших в стране по переработке картофеля, изготовлению рапсового масла. Отличные результаты отмечены по урожаю зерновых и зернобобовых культур, заготовке мяса и другим показателям. Отрасль динамично развивается. В текущем году в Елецком районе заработал маслоэкстракционный завод «Черкизово-Масла», мощностью 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки, в Данковском и Долгоруковском районах открылись комплексы по хранению и переработке зерна Группы «АГРОИНВЕСТ», в Задонском районе – молочная ферма компании «КолоСС», в Становлянском районе – Центр по передаче генов «Отрада».