Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса «Доброволец года – 2023» и вручения почетного знака «Доброволец Липецкой области». Эта награда учреждена в 2010 году. За 13 лет ее получили более 60 человек. Сегодня ее получили еще пять человек.

«По добровольческой деятельности Липецкая область одна из лидеров в стране. Количество волонтеров с каждым годом растет. Своими делами они показывают свое неравнодушие к проблемам ближнего, помогают людям, своему региону, стране. Мы гордимся вами», – поздравил Игорь Артамонов участников встречи.

В этом году почетный знак «Доброволец Липецкой области» получили руководитель исполкома движения «Народный фронт «За Россию» в Липецкой области Виктория Прибыткова, учитель истории и обществознания школы №12 Ельца, руководитель отряда «Пульс» Наталья Почитаева, преподаватель Елецкого медицинского колледжа, руководитель добровольческого отряда «Вектор» Егор Кисиль, участница «Активного долголетия» Становлянского района Людмила Сизова, заместитель директора Центра допобразования Измалковского района, руководитель добровольческого отряда «Лидер» Наталия Кудинова.

На областной конкурс «Доброволец года» в 2023 году поступило 123 заявки, из них было определено 23 победителя в номинациях: «Добрая команда» (категории «Школа», «Колледж/ техникум», «Вуз», «Добровольческое объединение»), «Организатор добровольческой деятельности», «Бизнес», «Акция года», «Доброволец года». Также были отмечены лидеры мониторинга эффективности деятельности добровольческих отрядов.