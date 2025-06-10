Игорь Артамонов наградил лучших медработников Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков наградили лучших медиков региона в преддверии профессионального праздника. Традиционно День медицинского работника в стране отмечается в третье воскресенье июня. В этом году дата выпала на 15 число. Праздник в Липецкой области отпразднуют 14 259 человек — 3 678 врачей и 10 581 специалист среднего звена.

Торжественная церемония награждения прошла в концертном зале «Октябрь» в Липецке. Обратившись к награждаемым, руководитель региона отметил значимость работы медиков для каждого жителям Липецкой области: «Вы — настоящие герои. Без громких слов, без пафоса, просто делаете своё дело: поддерживаете, лечите, спасаете. Дарите шансы на жизнь даже в самых непростых случаях. В любое время суток, в праздники и будни вы там, где нужны больше всего — рядом со своими пациентами. Это не просто работа. Это служение — людям. Готовность всего себя посвятить другим. И за это вам низкий поклон и огромная благодарность».

Государственный награды «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены сразу четыре доктора Липецкого областного онкодиспасера: онкологи Михаил Ландо, Елена Козловская, Евгения Шинкарёва и рентгенолог Михаил Сыродоев. Все эти специалисты также занимают должности заведующих отделениями медучреждения. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили пять человек — заведующий отделением Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Иван Трубицын, заведующая женской консультацией Липецкого областного перинатального центра Наталья Сушкова, заведующий гинекологическим отделением Липецкой горбольницы №3 «Свободный Сокол» Михаил Новиков, заведующий нефрологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Геннадий Щетинин и старший врач Липецкой областной станции скорой медпомощи Галина Остальцова.

Областную премию имени Николая Семашко и денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей получил заведующий онкологическим отделением Областной детской больницы Дмитрий Погорелов. Также на церемонии отметили победителей регионального конкурса — по три специалиста в каждой из номинаций: «Лучший практикующий врач» (Анатолий Мотин, Евгений Зуев, Алексей Литвиненко), «Лучший молодой врач» (Владислав Косыгин, Олег Фёдоров, Евгений Пешков) и «За достижения в профилактической работе» (Анастасия Иванова, Ольга Великорецкая, Наталья Дубовцева).