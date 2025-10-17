Игорь Артамонов наградил лучших отцов Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил 25 липчанам региональный почётный знак «За верность отцовскому долгу». Церемония в региональном правительстве была приурочена к Дню отца. Этот праздник в России отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.

«Отец – в этом слове заложено много смыслов. Он – защитник, кормилец, наставник, который дает уроки жизни, показывает пример, определяющий путь в жизни. Сегодня в этом зале собрались именно такие отцы, верные и преданные, воспитывающие достойных детей, которые прославляют и будут прославлять наш регион», – сказал Игорь Артамонов.

Среди награждённых почётным знаком в этом году 22 многодетных отца. Среди них есть механизаторы, учителя, металлурги, следователь, священнослужитель, самозанятый. Четыре отца находятся на заслуженном отдыхе. Трое из отмеченных знаком «За верность отцовскому долгу» – участники специальной военной операции. В девяти семьях в СВО участвуют сыновья.

Почётным знаком «За верность отцовскому долгу» и денежной премией в Липецкой области награждают с 2008 года. На сегодня данной награды удостоены 475 отцов. Это мужчины, которые ответственно занимаются воспитанием своих детей, создают условия для их духовного и физического развития, укрепляют семейные традиции, ведут здоровый образ жизни.

Также в этот день были подведены итоги фотоконкурса «Счастье быть отцом – не откладывай!», организованного министерством соцполитики Липецкой области со 2 по 13 октября. Участие приняли 70 семей. Победителями стали Алексей Муштаев из Хлевенского района, Аким Лялякин из Липецка и Дмитрий Петрухин из Данковского района.