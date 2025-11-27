Игорь Артамонов наградил лучших патриотов Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии подведения итогов областного конкурса «Я – патриот». Были отмечены лучшие муниципальные образования, образовательные учреждения, патриотические клубы и юнармейские отряды. Победители определялись в нескольких номинациях, включая «Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию», «Лучший наставник» и «Лучшее военно-патриотическое объединение».

«Сегодня в этом зале собрались настоящие патриоты, которых объединяет главное – любовь к Родине. Быть патриотом – значит быть созидателем. Ваша работа в школах, клубах и музеях – это самый важный вклад в наш общий завтрашний день. Мы благодарны вам за все, что вы уже сделали и сделаете еще на благо Отечества», – сказал Игорь Артамонов.

На оценку конкурсной комиссии были представлены различные мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях Липецкой области. Работы оценивались по таким критериям, как количество действующих патриотических объединений, клубов и музеев, количество и масштаб проводимых мероприятий.

В номинации «Лучшая муниципальная практика» лучшим стал Елец. Второе и третье места заняли Елецкий и Долгоруковский округа. Лучшим наставником признан Станислав Соболев из Елецкого округа.

В номинации «Лучшая организация работы, направленная на сохранение исторической памяти» первое место занял Воловский округ, второе – Липецкий округ.

В номинации «Лучший проект в сфере образования» победителем стала директор Дома детского творчества «Городской» им. Шмакова Липецка Елена Богомолова. Призерами – Надежда Сергеевна Прилепина из Добровского округа и Юрий Вишняков из Краснинского округа.Лучшим военно-патриотическим объединением региона назван клуб «Доблесть» (Добровский округ), второе и третье места – у клуба «Патриот» (Краснинский округ) и клуба «Допризывник» (Липецк).

В смотр-конкурсе на «Лучший юнармейский отряд» победил отряд «Святогор» из села Кузьминские Отвержки Липецкого округа. Второе место – у отряда имени Александра Чивикова из Долгоруковского округа, третье – у отряда «Факел» из Становлянского округа.

За активную общественную работу в сфере патриотического воспитания Почетным знаком «Во славу земли Липецкой» награждены директора школ Иван Шишин и Надежда Кузнецова.

Особые награды и благодарности были вручены ветеранам специальной военной операции, которые активно участвуют в воспитательной работе с подрастающим поколением. Также были отмечены победители конкурса школьных музеев боевой славы. Всего в этот день награды получили больше 100 человек и 30 коллективов.